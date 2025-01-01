В Перми идёт эвакуация в крупном торговом центре Получено сообщение об угрозе безопасности Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

Очевидны сообщают об эвакуации в торговом центре «iMall Эспланада». Здание оцеплено, сотрудников и посетителей выводят на улицу.

По сообщению министерства территориальной безопасности Пермского края, информация об угрозе «на объектах торговли г. Перми» поступила сегодня в 15:20 мин.

Проинформированы оперативные службы правоохранительных органов, проводится проверка, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

Министерство призывает граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации, а также напоминает, что за распространение ложной информации о террористических угрозах, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Это далеко не первая в наступившем году угроза, вызвавшая массовую эвакуацию в Перми. Ранее эвакуировались образовательные учреждения и торговые центры. Во всех случаях сообщения об угрозе оказывались ложными.





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