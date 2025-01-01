В 12 школ Перми поступили сообщения о минировании Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки Поделиться Твитнуть

школа 146

Константин Долгановский

В среду, 5 февраля, минтербез Прикамья сообщило, что на электронные адреса 12 общеобразовательных учреждений Перми поступили анонимные сообщения о минировании.

В частности, речь идёт о школах №№ 76, 81, 91, 101, 109, 136, 146, «Энергополис», «Город дорог», «Школа бизнеса», гимназии № 10 и лицее № 1.

Руководство всех учреждений приняло все необходимые меры безопасности. В школе №76 провели эвакуацию учеников, угроз для жизни и здоровья населения нет.



ЕДДС города Перми проинформировало оперативные службы, сотрудников администрации города и районных администраций. Правоохранительные органы проводят проверку.

В министерстве территориальной безопасности напоминают, что за распространение ложной информации о террористических угрозах, законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность. В ведомстве призывают граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.