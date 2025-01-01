В пермском ТЦ «Колизей» получили сообщение о минировании здания Посетители эвакуированы Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Администрация ТЦ «Колизей Атриум» в Перми 27 января получила сообщение о минировании здания, посетителей эвакуировали, — передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.

Эвакуация была проведена примерно в 12:20. Согласно информации сотрудников офисов, в здании сработало оповещение, сообщалось о возможной террористической угрозе.

В настоящее время в торговом центре работают правоохранительные органы, к осмотру помещений привлечены кинологи с собакой.

Вокруг здания дежурят представители службы медицины катастроф, сотрудники Росгвардии, полицейские, стоит машина скорой помощи.

На данный момент в региональном министерстве территориальной безопасности ситуацию не прокомментировали.

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