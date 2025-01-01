В пермском ТЦ «Колизей» получили сообщение о минировании здания
Посетители эвакуированы
Администрация ТЦ «Колизей Атриум» в Перми 27 января получила сообщение о минировании здания, посетителей эвакуировали, — передаёт корреспондент сайта perm.aif.ru с места событий.
Эвакуация была проведена примерно в 12:20. Согласно информации сотрудников офисов, в здании сработало оповещение, сообщалось о возможной террористической угрозе.
В настоящее время в торговом центре работают правоохранительные органы, к осмотру помещений привлечены кинологи с собакой.
Вокруг здания дежурят представители службы медицины катастроф, сотрудники Росгвардии, полицейские, стоит машина скорой помощи.
На данный момент в региональном министерстве территориальной безопасности ситуацию не прокомментировали.
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