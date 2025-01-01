В одну из школ Перми поступило анонимное сообщение о минировании Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В пятницу, 21 февраля, на электронную почту Открытой школы (Пермь, ул. Баумана, 5) поступило анонимное сообщение о минировании, сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Руководитель учебного заведения принял все необходимые меры безопасности. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку, угроз для жизни и здоровья населения не обнаружено.

В минтербезе призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

«Напоминаем, за распространение ложной информации о террористических угрозах законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность», — добавили в ведомстве.

12 февраля в Открытую школу также поступал сигнал о минировании. Тогда её учащихся эвакуировали. Взрывное устройство не обнаружили.

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