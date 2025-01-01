В школы Перми поступили анонимные сообщения о минированиях Открытую школу №5 эвакуировали Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 12 февраля, на электронные почты нескольких школ Перми поступили сообщения о минировании. Как сообщило издание «АиФ-Прикамье», речь идёт о школх № 9, 14, 32, 54, 81, 91, 93, 105, 122, 146, двух корпусах школы № 154, а также о школе Город дорог, Открытой школе и лицее № 8. Ещё одно сообщение было отправлено в колледж ПГНИУ.

Учащихся, педагогов и сотрудников Открытой школы №5 по ул. Баумана, 5 эвакуировали, в других общеобразовательных организациях руководители приняли необходимые меры по обеспечению безопасности. По информации министерства территориальной безопасности Пермского края, угрозы жизни и здоровью населения нет, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Напомним, неделю назад, 5 февраля, анонимные сообщения о минировании получили сразу 12 школ краевой столицы. В связи с этим мэр Перми Эдуард Соснин поручил функционально-целевому блоку «Социальная сфера» администрации города провести в учебных заведениях города внеплановые проверки.

Минтербез Прикамья призывает жителей соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. В ведомстве напоминают, что за распространение ложной информации о террористических угрозах законодательством РФ предусмотрена уголовная ответственность.

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