Алёна Бронникова После сообщений о минировании в школах Перми пройдут внеплановые проверки В учреждениях соцсферы усилят меры комплексной безопасности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермских школах с 5 по 12 февраля пройдут внеплановые проверки. Соответствующее поручение функционально-целевому блоку «Социальная сфера» администрации города дал мэр Эдуард Соснин. В подведомственных департаментам образования, культуры и молодёжной политики учреждениях усилят меры комплексной безопасности.

«Специалисты департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми при проведении проверки в подведомственных учреждениях будут проверять документационную обеспеченность и техническую оснащённость учреждений по вопросам антитеррористической защищённости и пожарной безопасности. Специалисты департамента образования проводят внеплановые проверки пропускного режима с целью организации безопасного пребывания обучающихся», — сообщается на сайте мэрии.

До 14 февраля планируется провести семинары для специалистов психолого-педагогических служб по восстановительным технологиям отработки конфликтных ситуаций. Кроме того, согласно введённому особому режиму на территории региона, во всех образовательных учреждениях усилен контрольно-пропускной режим, установлены металлоискатели, у специалистов охранных предприятий есть прямая связь с Росгвардией.

Отмечается, что проверку также организует комитет по физической культуре и спорту в подведомственных учреждениях. Будет проведена проверка работоспособности систем пожарной безопасности, экстренного оповещения, эвакуации, тревожной кнопки, видеонаблюдения, охранных систем, металлодетекторов, систем контроля и управления доступом.

Результаты всех проверок будут представлены главе Перми.

Напомним, 5 февраля в 12 общеобразовательных учреждений Перми поступили анонимные сообщения о минировании. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

В этот же день краевой минтербез предложил привлекать более квалифицированных сотрудников для охраны образовательных учреждений и повысить контроль за осуществлением охранной деятельности со стороны госорганов, саморегулируемых организаций и ЧОПов.

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