К охране школ в Прикамье хотят привлечь более квалифицированных сотрудников И усилить контроль за работой ЧОПов Поделиться Твитнуть

Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов провёл расширенное рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы качества оказания услуг частной охраны в бюджетных учреждениях образования и здравоохранения региона.

В обсуждении приняли участие сотрудники минздрава, минобра, Росгвардии, президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов, представители администрации Перми, профсоюзы и др.

Альберт Марданов отметил, что инциденты в образовательных организациях, в т.ч. связанные с ненадлежащей охраной, вызывают большой общественный резонанс.

«Министерство территориальной безопасности Пермского края считает необходимым кардинально изменить требования к охранным предприятиям, охранникам, осуществляющим деятельность в образовательных организациях. А именно повысить их качественный состав, в соответствии с которым охранники, оказывающие услуги, будут иметь разряд не ниже 5—6 и соответствовать ограничивающему их работу на объектах образования и здравоохранения возрастному цензу», — заявил первый замминистра.

Ещё одним необходимым шагом в улучшении ситуации он назвал повышение контроля за осуществлением охранной деятельности со стороны госорганов, саморегулируемых организаций и самих ЧОПов.

По итогам совещания его участники разработали дорожную карту, направленную на реализацию предложенных инициатив, сообщили в пресс-службе минтербеза.

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