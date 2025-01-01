В начале 2025 года в пермском ТРК зафиксирован самый высокий трафик за 4 года Новые пики ожидают 23 февраля и 8 марта Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Администрация торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ» опубликовала данные о посещаемости в начале 2025 года. В январе количество посетителей увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и оказалась самой большой с 2021-го. Наибольший трафик был зафиксирован в дни новогодних каникул, когда он увеличился на 5%.

Среди факторов, способствующих росту посещаемости, отмечается высокая заполняемость площадей магазинами и ресторанами, зимние распродажи и популярность обновленной зоны фуд-корта и развлекательных услуг. Также отмечается успешная работа кинотеатра.

Ранее сообщалось, что в магазинах ТРК существенный рост продаж, близкий к рекордному, зафиксирован в сегментах ювелирных украшений, чёрной и красной икры.

Администрация ТРК ожидает, что новые пики посещаемости могут произойти в праздничные дни, такие как 23 февраля и 8 марта, которые в этом году совпадают с выходными.





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