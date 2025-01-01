Алёна Бронникова В январские каникулы в пермских торговых центрах наблюдался подъём трафика Рост составил 5% Поделиться Твитнуть

Торговый центр

Константин Долгановский

Пермские торговые центры отметили подъём посещаемости в январские каникулы 2025 года. Как сообщает пресс-служба ТРК «Семья», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост трафика составил 5%.

Существенное увеличение продаж в магазинах ТРК было отмечено в сегментах ювелирных украшений, продуктов питания и общепите, в том числе расположенных в торговом центре ресторанах, кафе и на фуд-корте. Кроме того, в предпраздничный период были отмечены высокие продажи чёрной и красной икры, приблизившиеся к рекордным показателям. Спрос в сегменте одежды до начала активных распродаж находился на стабильном уровне.

Как сообщалось ранее, стоимость продукции общественного питания в декабре выросла на 1,6%. Продовольственные товары дорожали опережающими темпами — на 3,6% в течение месяца. Заметнее всего цены выросли на солёную сельдь (+12,5), солёную, маринованную, копчёную рыбу (+6,3%), а также икру лососёвых рыб (+6,1%).

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