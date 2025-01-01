Елена Синица В декабре 2024 года в Прикамье заметнее всего подорожали помидоры, огурцы и рыба Продовольственные товары дорожали опережающими темпами Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В декабре 2024 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился 101,4%. Однако продовольственные товары дорожали опережающими темпами — +3,6% за месяц. Об этом сообщает Пермьстат.

Заметнее всего подорожали сельдь солёная (+12,5), рыба солёная, маринованная, копчёная (+6,3%), икра лососевых рыб (+6,1%), деликатесные продукты из рыбы (+6%), рыба мороженая (+4,1%).





В то же время зафиксировано повышение цен на пельмени (+8,6%), яйца (+7,7%), куру охлаждённую и мороженую (+6,5%), колбасу варёную (+5,7%). На 5,7% стали дороже мясные консервы для детского питания, на 5% — сливочное масло, на 4,9% — сыры, на 3% — молоко, на 5,6% — шоколад.





В пределах 0,2-1,7% подешевели кальмары, сахар, мёд, рыба живая и охлаждённая, зелёный чай, бараночные изделия.





В декабре выросли цены на практически весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции. Сильнее всего выросла цена на свежие помидоры (+26,15%), огурцы (+48,76%) и свёклу (+12,46%). Кроме этого, подорожали фрукты и цитрусовые (на 2,6-7,4%). Исключение — груши, сухофрукты, апельсины — они подешевели в пределах 1,1-2,2%.





Увеличение стоимости продукции общественного питания за месяц составило 1,6%.

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