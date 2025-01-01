Инвестор реконструкции Пушкинской бани в Перми приступил к разработке проекта Документация должна быть готова к сентябрю Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Инвестор реконструкции Пушкинской бани в Перми — компания «Прерогатива» из Екатеринбурга — приступила к разработке проектно-сметной документации. Работы должны быть завершены до сентября 2025 года. Об этом, пишет «Рифей», на заседании инвестиционного комитета Пермской городской думы сообщила начальник городского департамента экономики и промышленной политики Нина Конюкова.

Проект реализуется в рамках муниципально-частного партнерства, заключённого в начале октября 2024 года. Сумма, за которую компания «Прерогатива» предложила реконструировать баню, составила 307 млн руб. После реконструкции в здании появятся парильные отделения, хамам, кафе и т.д. Одновременно в ней смогут находиться 180 человек. Инвестор берёт на себя социальные обязательства — будет оказывать банные услуги льготным категориям граждан. Для детей до 6 лет посещение будет бесплатным.

Инвестор уже провёл работы с ресурсоснабжающими организациями. А в декабре сообщалось, что выделен участок для реконструкции, эксплуатации и технического обслуживания здания бани по ул. Газеты «Звезда», 38 (его площадь составляет 2705 кв. м) и передан ООО «Прерогатива» в аренду. Выделенная территория включает как саму баню, так и прилегающие земли. Срок аренды данного земельного участка установлен на 10 лет. По истечении этого времени, в случае исполнения всех обязательств и регистрации объекта, у инвестора появится право на выкуп данного участка. В настоящее время земля находится в муниципальной собственности.

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