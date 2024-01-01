Участок для реконструкции Пушкинской бани в Перми передали в аренду инвестору Площадь участка превысила 2,7 тысячи квадратных метров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, выделен участок для реконструкции, эксплуатации и технического обслуживания здания бани по ул. Газеты "Звезда", 38. Площадь данного земельного участка составляет 2705 кв. м. Выделенная территория охватывает как участок, где располагается Пушкинская баня, так и прилегающие земли.

Земельный участок был передан в аренду инвестору — ООО «Прерогатива» (Екатеринбург). Данная организация займётся реновацией и модернизацией Пушкинской бани в рамках партнёрства между муниципалитетом и частным сектором. Срок аренды данного земельного участка установлен на 10 лет.

«По истечении этого времени, в случае исполнения всех обязательств и регистрации объекта, у инвестора появится право на выкуп данного участка. В настоящее время земля находится в муниципальной собственности», — добавили в департаменте.

В ноябре сообщалось, что инвестор уже проводит работы с ресурсоснабжающими организациями и в ближайшее время приступит к проектированию объекта.

Напомним, мэрия заключила соглашение с компанией «Прерогатива» в начале октября. Как уже писал «Новый компаньон», сумма, за которую компания предложила реконструировать баню, составила 307 млн руб.

После реконструкции в здании появятся парильные отделения, хамам, кафе и т.д. Одновременно в ней смогут находиться 180 человек.

Инвестор берёт на себя социальные обязательства — будет оказывать банные услуги льготным категориям граждан. Для детей до 6 лет посещение будет бесплатным.

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