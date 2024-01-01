Инвестор из Екатеринбурга приступает к проектированию Пушкинской бани в Перми Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин обсудил вопросы развития Пушкинской бани в краевом центре с командой ООО «Прерогатива» (Екатеринбург) — компании, которая возьмёт на себя проект по реновации и модернизации банного комплекса в формате муниципально-частного партнерства. Об этом градоначальник сообщил на своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что перед инвестором стоит задача не только восстановить внешний вид и функционирование бани, но и внедрить дополнительные услуги, соответствующие современным требованиям.

Соснин отметил, что «Прерогатива» уже имеет положительный опыт в реализации аналогичных проектов.

«Смог убедиться в этом лично, накануне посетив банный комплекс в Екатеринбурге, находящийся в управлении организации» , — добавил градоначальник.

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

На данный момент по проекту реконструкции «Пушкинской бани» проводятся работы с ресурсоснабжающими организациями. В ближайшее время инвестор планирует приступить к проектированию объекта.

Напомним, мэрия заключила соглашение с компанией из Екатеринбурга ООО «Прерогатива» в начале октября. Как уже писал «Новый компаньон», по соглашению «Прерогатива» должна будет реконструировать, эксплуатировать и обслуживать баню за свой счёт или за привлечённые средства. Сумма, за которую компания предложила реконструировать баню, 307 млн руб.

После реконструкции в здании появятся парильные отделения, хамам, кафе и т.д. Одновременно в ней могут находиться 180 человек.

Инвестор берёт на себя социальные обязательства — будет оказывать банные услуги льготным категориям граждан. Для детей до 6 лет посещение будет бесплатным.

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