Пермский край ожидает самая холодная ночь этой зимы Затем начнётся потепление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ночь с 20 на 21 февраля может стать самой холодной в Пермском крае с начала этой зимы. Вероятно достижение отметки -30˚ в южной части края, в Перми температура может упасть до -20˚... -25˚. В ночь на 22 февраля -30˚ не исключены в районе Чернушки, Кунгура и на востоке края. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ.

С 22 по 24 февраля в нашем регионе ночные температуры будут колебаться в пределах -20˚… -25˚. А дневные, благодаря ясной и безветренной погоде, начнут постепенно увеличиваться. В частности, в понедельник, 20 февраля, в крае ещё прогнозируется температура около -10…-15˚, в Перми ожидается -12˚. Однако в дальнейшем температура начнёт подниматься: сначала на северо-западе Прикамья, а затем и на всей территории. В воскресенье, 23 февраля, днём температура уже достигнет -5…-10˚. В последний день недели в Перми, в светлое время суток, будет -5…-7˚.

Ранее синоптики предсказывали, что с 17 по 23 февраля в Пермском крае средняя недельная температура ожидается ниже климатической нормы впервые с начала текущей зимы. На юге региона отклонение будет значительным — в среднем на 4˚, тогда как на севере оно составит всего 1-2˚.

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