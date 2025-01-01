Наступившая неделя в Прикамье впервые с начала зимы будет холоднее нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 17 по 23 февраля в Пермском крае ожидается температура ниже климатической нормы впервые с начала текущей зимы. На юге региона отклонение будет значительным — в среднем на 4˚, тогда как на севере оно составит всего 1-2˚. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

В начале недели холодный воздух будет поступать с запада в северные районы края. В Перми температура опустится до -18˚ к утру вторника, на северо-западе края — до -24˚. В среду ночью температура будет колебаться в диапазоне -17…-22˚, а днём — от -12 до -17˚. В Перми ночью ожидается около -20˚, а днём — до -13˚.

В четверг на погоду в Прикамье начнёт оказывать влияние антициклон с центром над Южным Уралом: температура ночью опустится до -18…-23˚ по краю, в Перми — до -20˚. Днём ожидается потепление до -10…-15˚ по краю и до -11…-13˚ в Перми.

Ночь на пятницу может стать самой холодной, с температурами до -25˚ на юге Прикамья. В Перми ночью — до -20˚, а днём до -10˚.

На выходных на юге края ожидается малооблачная погода с температурой ночью до -20˚, а днём -7…-12˚, на севере — ночью около -10˚, а днём до -6…-8˚ и будет облачно.

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