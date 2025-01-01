На севере Пермского края простятся с участником СВО Ильёй Бушуевым Обстоятельства его гибели не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Юрлинского округа

В ходе СВО при выполнении воинского долга погиб Илья Бушуев из Юрлинского округа. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Илья родился 22 августа 1989 года. Как он попал на СВО, местные власти не уточнили. Также не сообщается, когда и где он погиб.

Прощание с военнослужащим состоится 21 февраля в 12:00 в Доме культуры д. Пож.

Администрация Юрлинского муниципального округа выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в этот же день, 21 февраля, в Прикамье простятся с другим участником СВО — Алексеем Макаровым из п. Северный Коммунар Сивинского округа. Ему был 31 год.

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