Алёна Бронникова Законопроект о дополнении мер поддержки НКО в Пермском крае прошёл второе чтение Расширен перечень организаций, которые могут рассчитывать на господдержку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

В Пермском крае во втором чтении принят законопроект о расширении перечня социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Депутаты краевого парламента рассмотрели его в ходе пленарного заседания 20 февраля.

Документом региональный закон приводится в соответствие с федеральным. В частности, на государственное финансирование теперь смогут рассчитывать НКО, работающие над предупреждением правонарушений среди несовершеннолетних и безнадзорности, занимающиеся развитием межмуниципального сотрудничества, а также в сфере благоустройства территории.

Инициатива поступила в ноябре от губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. В январе депутаты приняли её в первом чтении. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

На заседании Законодательного собрания Прикамья 20 февраля отсутствовали Александр Бойченко (командировка), Вячеслав Григорьев (командировка), Елена Зырянова (отпуск), Андрей Кобелев (отпуск), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Игорь Малых (отпуск) и Сергей Черезов (командировка).

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