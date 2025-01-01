Алёна Бронникова Депутаты Прикамья одобрили дополнение мер поддержки НКО Инициатива принята в первом чтении Поделиться Твитнуть

Инициативу о дополнении закона господдержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в Прикамье приняли в первом чтении. Документ был рассмотрен на пленарном заседании краевого заксобрания 23 января.

Проект закона, поступивший на рассмотрение в ноябре, учитывает федеральные изменения в сфере поддержки НКО, а именно расширение перечня видов деятельности, позволяющих организациям рассчитывать на государственное финансирование. В частности, речь идёт об НКО, работающих над предупреждением правонарушений среди несовершеннолетних и безнадзорности, занимающихся развитием межмуниципального сотрудничества, а также в сфере благоустройства территории.

На начало 2024 года в Пермском крае было зарегистрировано более 3 тыс. НКО, треть из которых составили общественные организации. Социально ориентированными организациями охвачено 30 видов деятельности.

«Некоммерческий сектор активно участвует в решении значимых для региона вопросов. Предложенные изменения положительно скажутся на развитии существующих общественных организаций, появлении новых и укреплении сотрудничества с ними краевых властей», — отметил председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

Ранее стало известно, что власти региона увеличат в 2025 году Фонд грантов губернатора на 25 млн руб. Дополнительные средства планируется направить на поддержку проектов социально ориентированных НКО.

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