В Пермском крае расширят перечень претендующих на господдержку НКО
Законопроект ЗС рассмотрит в январе
Губернатор Дмитрий Махонин представил в Законодательное собрание Пермского края инициативу о поддержке некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край».
Документом предлагается расширить список видов деятельности, которые позволят НКО получать государственное финансирование. В частности, речь идёт о некоммерческих организациях, работающих над предупреждением правонарушений среди несовершеннолетних и безнадзорности, а также о НКО, занимающихся благоустройством территорий.
Законопроект учитывает изменения, принятые на федеральном уровне. Ожидается, что его рассмотрят на пленарном заседании заксобрания в январе.
Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор внёс на рассмотрение депутатов Законодательного собрания региона проект постановления о награждении званием «Почётный гражданин Пермского края» Главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Зинаиды Aкишиной и генерального директора пермского завода «Maшинocтpoитeль» Владимира Ломаева.
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