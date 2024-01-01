Алёна Бронникова В Прикамье Фонд грантов губернатора увеличат на 25 млн рублей Эти средства направят на поддержку социально ориентированных НКО Поделиться Твитнуть

Фонд грантов губернатора Пермского края планируют увеличить на 25 млн руб. Об этом на заседании комитета регионального заксобрания по бюджету 23 октября сообщил руководитель департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин.

«Дополнительные средства будут направлены на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Ранее соответствующую рекомендацию в адрес правительства направили депутаты бюджетного комитета по итогам выездного заседания», — отмечает пресс-служба заксобрания Прикамья.

По словам Евгения Хузина, в планах краевого правительства также предусмотреть в бюджете Прикамья на 2025 год дополнительное финансирование специального конкурса, посвящённого 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Объём планируемых средств составит 14,5 млн руб.

Ранее депутаты краевого парламента приняли проект закона о расширении перечня видов деятельности, которые позволяют НКО рассчитывать на господдержку. Документом также было внесено уточнение, что государственные и муниципальные учреждения не могут быть признаны социально ориентированными НКО. В октябре законопроект был одобрен во втором чтении.

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