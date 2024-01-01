Алёна Бронникова Депутаты Прикамья рассмотрели проект увеличения перечня НКО на получение субсидий Региональный закон приводится в соответствие с федеральным Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого Законодательного собрания

Депутаты заксобрания Пермского края в первом чтении рассмотрели проект закона о расширении перечня видов деятельности, которые позволяют некоммерческим организациям (НКО) рассчитывать на государственную поддержку. Инициатива была предложена губернатором Дмитрием Махониным.

После окончательного принятия законопроекта на государственные дотации смогут рассчитывать социально ориентированные НКО в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, а также организации, которые ведут деятельность в сфере содержания животных в приютах.

«В Год семьи это особенно актуальная тема. К тому же, в таком чувствительном для каждого человека вопросе, как создание семьи общественные организации являются значимым партнёром для государства. Их поддержка имеет большое значение в общем деле по достижению национальных целей в этой сфере», — подчеркнул председатель краевого Законодательного собрания Валерий Сухих.

Кроме того, этим же законопроектом уточняется, что государственные и муниципальные учреждения не могут быть признаны социально ориентированными НКО. Корректировки в краевой закон вносятся в соответствии с федеральными изменениями.

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