В центре Перми 20 февраля открывается новый боулинг Он рассчитан на 400 человек Поделиться Твитнуть

фото ВК-сообщества "Афиша Пермь"

В четверг, 20 февраля, состоится техническое открытие боулинга в «Колизее Атриум». «White Lanes откроет свои двери в 18:00 на 4-м этаже торгового центра. 21 февраля состоится полноценное открытие в 12:00», — сообщается в ВК-сообществе «Афиша Пермь».

В боулинге 12 дорожек, кафе и три зоны отдыха; помещение рассчитано примерно на 400 человек.

Отмечается, что это первое в России боулинг-пространство с живой музыкальной атмосферой. «В заведении будут выступать диджеи и музыканты, включая приглашённых звезд», — сказано в информации.

Новый боулинг в центре Перми должны были открыть ещё летом 2024 года. Однако открытие несколько раз переносили. Задержки связывали с трудностями поставки необходимого оборудования.

Напомним, сейчас в Перми работает только один боулинг-центр, который находится в Закамске. Другие заведения этого формата закрылись несколько лет назад.

Новый боулинг занял помещения ТЦ «Колизей Атриум», где ранее располагался магазин «Снежная королева».

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