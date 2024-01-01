В Перми новый боулинг откроется в августе Ранее его планировалось открыть в начале лета Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вновь перенесли открытие нового боулинга в пермском ТЦ «Колизей Атриум». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на группу компаний «РИАЛ», которая управляет торговым центром, боулинг откроют в августе 2024 года.

По информации издания, задержка связана с трудностями поставки необходимого оборудования. Ранее новый боулинг планировали открыть в июне.

Сейчас в Перми работает только один боулинг-центр, который находится в Закамске. Другие заведения этого формата закрылись ещё несколько лет назад.

Информация об открытии в Перми нового боулинга появилась в апреле. Он займёт помещения на четвёртом этаже ТЦ «Колизей Атриум», на площадке магазина «Снежная королева». Всего в заведении будет построено 12 дорожек.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Колизей Синема» (второй ТРК, входящий в ООО «ДЦ Колизей») бизнесмен и учредитель пермского ООО «Активити парк» Борис Радостев собирается открыть спортивно-развлекательный центр для детей и подростков. Анонсировалось открытие развлекательной площадки на март текущего года, но оно не состоялось.

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