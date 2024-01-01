Открытие нового боулинга в пермском ТЦ «Колизей Атриум» ожидается в июне Новое заведение расположится на четвёртом этаже Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Новый боулинг в пермском торговом центре «Колизей Атриум» откроется на месяц раньше, чем сообщалось ранее. Как рассказали «Коммерсантъ-Прикамье» в группе компаний «РИАЛ», управляющей ТЦ, начало работы нового заведения ожидается уже в июне.

Сейчас в Перми работает только один боулинг-центр, который находится в Закамске. Все другие заведения этого формата в краевом центре были закрыты несколько лет назад.

Информация об открытии нового боулинга появилась в апреле. Тогда сообщалось, что он появится на четвёртом этаже ТЦ «Колизей Атриум», на площадке магазина «Снежная королева», в июле 2024 года. В помещениях уже ведётся ремонт, планируется построить 12 дорожек. Арендатора площадей не раскрыли, уточнив, что это пермская компания.

Ранее сообщалось, что в ТЦ «Колизей Синема» (второй ТРК, входящий в ООО «ДЦ Колизей») бизнесмен и учредитель пермского ООО «Активити парк» Борис Радостев собирается открыть спортивно-развлекательный центр для детей и подростков. Анонсировалось открытие развлекательной площадки на март текущего года, но оно не состоялось.

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