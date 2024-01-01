В пермском ТЦ «Колизей Атриум» откроют боулинг Он должен заработать в июле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в ТЦ «Колизей Атриум» в июле 2024 года планируется открыть боулинг. Он появится на четвёртом этаже торгового центра на месте магазина «Снежная королева». В помещениях уже ведётся ремонт, планируется построить 12 дорожек. Арендатора площадей представители ГК «РИАЛ» раскрывать не стали, уточнив, что это пермская компания. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, сейчас в Перми действует только один боулинг-центр, он находится в Закамске. Все другие заведения этого формата в краевом центре были закрыты несколько лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что в ТЦ «Колизей Синема» (второй ТРК, входящий в ООО «ДЦ Колизей») бизнесмен и учредитель пермского ООО «Активити парк» Борис Радостев собирается открыть спортивно-развлекательный центр для детей и подростков. Анонсировалось открытие развлекательной площадки на март текущего года, но оно не состоялось.

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