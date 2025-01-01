В Пермском крае вдову бойца СВО не позвали на открытие Парты Героя Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Администрация Ильинского округа в Пермском крае обидела вдову Александра Павлова, погибшего участника СВО, не пригласив её на открытие Парты Героя. Об этой ситуации изданию perm.aif.ru рассказала Яна, супруга Александра.

Церемония прошла 18 февраля в агропромышленном техникуме, где учился Павлов, и совпала с его днём рождения. В это время Яна находилась на кладбище, где похоронен её муж, и увидела сообщение об открытии Парты Героя в его честь на странице администрации округа. Это известие потрясло её.

«Как могла администрация округа не пригласить на такое мероприятие жену и детей погибшего героя? Эта ситуация просто подкосила меня. С нами никто не связывался, никто ни о чём нас не предупреждал! А ведь дети хотели бы присутствовать на мероприятии в честь их папы», — поделилась чувствами Яна.

В комментариях к посту она выразила свои эмоции. а в полученном ответе администрации было сказано, что приглашение на церемонию рассылали родственникам Александра.

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