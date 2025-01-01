В Ильинском округе открыли «Парту Героя» Её установили в рамках проектов «Новая школа» и «Историческая память» партии «Единая Россия» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

18 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в филиале ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум» в Ильинском состоялось памятное торжественное мероприятие — открытие «Парты Героя» в честь выпускника, участника СВО Александра Павлова.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, Указом Президента Российской Федерации Александр Александрович Павлов награждён Орденом мужества (посмертно).

В памятном торжественном мероприятии приняли участие секретарь местного отделения «Единой России» Александр Косовских, глава Ильинского муниципального округа Виталий Пепеляев, родные и близкие героя.

Напомним, сохранение исторической памяти, воспитание молодого поколения патриотами своей Родины — ключевые пункты народной программы «Единой России».

Образовательный проект «Парта Героя», который запустила «Единая Россия» в рамках партпроекта «Новая школа», в доступной форме рассказывает школьникам о земляках, совершивших доблестный поступок и проявивших личное мужество. На школьных партах размещён QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о героях. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учёбе и активное участие в жизни школы.

«Парты Героя» в образовательных учреждениях Пермского края установлены в рамках проекта-победителя «Память о героях» конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае.

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