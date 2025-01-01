Алёна Бронникова
Максимальная плата за парковки в Прикамье будет определяться краевыми властями
Законопроект прошёл два чтения
Законодательное собрание Пермского края поддержало во втором чтении законопроект, согласно которому будет дополнен перечень полномочий регионального правительства в сфере дорожной деятельности. Депутаты рассмотрели документ на заседании 20 февраля.
Инициативой предложено дополнить полномочия края возможностью определять методику расчёта и максимальный размер платы за пользование парковками на дорогах местного значения. Документ был разработан в связи с изменениями в федеральном законодательстве.
До принятия закона указанные полномочия на краевом уровне исполнялись только в отношении парковок, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения. Полномочия по местным дорогам исполняли муниципалитеты.
В январе проект закона был одобрен в первом чтении. Закон вступит в силу с 1 марта.
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