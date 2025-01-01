Алёна Бронникова Власти Прикамья будут определять методику расчёта и максимальную плату за парковки Законопроект одобрен в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перечень полномочий правительства Прикамья дополнится полномочиями по определению методики расчёта и максимального размера платы за пользование парковками на дорогах местного значения. Соответствующий законопроект депутаты краевого парламента рассмотрели на пленарном заседании.

Инициатива связана с изменениями в федеральном законодательстве. Указанные полномочия на уровне края сейчас касаются парковок, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения; полномочия по местным дорогам исполняют муниципалитеты.

Проект закона был одобрен в первом чтении. Срок подачи поправок установлен до 3 февраля. Изменение доходной и расходной частей регионального бюджета, согласно финансово-экономическому обоснованию, принятие проекта не повлечёт.

На заседании 23 января отсутствовали Александр Бойченко, Дмитрий Бондарь, Армен Гарслян, Елена Зырянова и Дмитрий Кожанов.

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