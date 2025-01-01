В Перми приостановлена деятельность ещё одного «Светофора» В магазине по ул. Ново-Гайвинской выявлены нарушения санитарных требований Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Орджоникидзевский районный суд Перми рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении юридического лица магазина «Светофор» — ООО «Торгсервис 59».

Как сообщают в инстанции, результаты внеплановой выездной проверки показали, что 20 января 2025 года в магазине по ул. Ново-Гайвинской, 44 при осуществлении деятельности по обороту пищевых продуктов были допущены нарушения санитарных требований.

Суд принял решение признать ООО «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

Обществу назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по реализации в магазине продуктов питания и иных товаров на 45 суток. Поясняется также, что срок исчислен с момента фактического приостановления деятельности — 31 января 2025 года.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, с 3 февраля специалисты Россельхознадзора проводят внеплановую проверку всех 53 магазинов торговой сети «Светофор» по Пермскому краю. Ранее была приостановлена работа трёх магазинов сети: двух — в Перми и одного — в Кунгуре. Причиной закрытия стали санитарные нарушения.

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