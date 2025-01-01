В пермских магазинах сети «Светофор» нашли 416 кг просроченных продуктов Три торговые точки закрыли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 3 февраля специалисты Россельхознадзора проводят внеплановую проверку всех 53 магазинов торговой сети «Светофор» по Пермскому краю. По данным пресс-службы ведомства, пишет «Рифей», на сегодняшний день ревизоры уже успели посетить 15 торговых точек, расположенных в Перми, Нытве, Чусовом, Октябрьском, Орде и Култаево.

В ходе проверок в торговых точках было обнаружено более 416 кг скоропортящихся товаров, чей срок годности истёк. Среди них оказались свежемороженая рыба, свинина, свиной карбонат, паштет печёночный, сардельки, сливочное масло, полуфабрикат из индейки, дополнительный свиной карбонат, свиная тушёнка, пельмени «Сибирский бренд» и крабовый рулет. На ряде продуктов отсутствовала маркировка с указанием сроков годности, условий хранения, производителя и ветеринарных сопроводительных документов. Продукция была изъята из продажи.

В пяти магазинах проверяющие отобрали 14 проб для лабораторных исследований на качество и безопасность. В двух пробах были выявлены ДНК сои (в твороге мдж 9%) и ДНК курицы (в ветчине для завтрака).

Напомним, ранее в Пермском крае была приостановлена работа трёх магазинов сети «Светофор»: двух — в Перми и одного — в Кунгуре. Причиной закрытия магазинов стали санитарные нарушения.

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