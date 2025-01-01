Алёна Бронникова В Перми закрыли ещё один магазин сети «Светофор» Деятельность дискаунтера приостановлена на 45 дней Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Перми из-за выявленных нарушений санитарных требований приостановили деятельность ещё одного магазина «Светофор». Филиал федеральной сети закрылся по ул. Ново-Гайвинской, 44.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, Роспотребнадзор проверил ООО «Торгсервис 59», осуществляющее деятельность по обороту пищевых продуктов в «Светофоре». Во время проверки было установлено, что при реализации продуктов питания компания не обеспечила соблюдение требований к организации системы водоснабжения.

Магазин по данному адресу не имеет подключения к централизованной системе водоснабжения, что создаёт угрозу жизни и здоровью потребителей и может привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний. В связи с этим суд признал ООО виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.3 КоАП РФ. Работа магазина приостановлена на 45 суток.

«Исполнительный документ о приостановлении деятельности ООО "Торгсервис 59" поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сразу же после возбуждения исполнительного производства сотрудники органов принудительного исполнения осуществили выезд по местонахождению торговой точки. В результате проведённых исполнительных действий было установлено, что магазин закрыт и деятельность не ведёт», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале февраля судебные приставы во исполнение судебных решений приостановили деятельность двух дискаунтеров «Светофор» по ул. КИМ, 75 в Перми и по ул. Просвещения, 1б, стр. 1 в Кунгуре. Роспотребнадзор обнаружил нарушения санитарных норм, а именно некачественную уборку помещений и обработку оборудования, несоблюдение правил личной гигиены работников и перекрёстные потоки сырой и готовой к употреблению пищи. В Перми магазин закрыли на 30 суток, в Кунгуре — на 90 суток.

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