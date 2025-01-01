Магазины «Светофор» в Перми и Кунгуре закрыли из-за нарушений санитарных норм Деятельность торговых точек приостановлена на 30 и 90 суток Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Судебные приставы во исполнение судебных решений приостановили деятельность магазинов «Светофор» в Перми и Кунгуре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

В ходе проверки, проведённой Роспотребнадзором, были обнаружены нарушения санитарных норм в ООО «Торгсервис 59», занимающемся продажей продуктов питания в магазине «Светофор», расположенном по адресу: Пермь, ул. КИМ, 75. Специалисты отметили, что инвентарь и оборудование обрабатываются некачественно, а уборка фасовочного помещения проводится ненадлежащим образом. Также было зафиксировано нарушение правил личной гигиены со стороны работников, выявлены перекрёстные потоки сырой и готовой к употреблению пищи. Такие нарушения могут способствовать возникновению и распространению инфекционных заболеваний среди людей.

Суд признал ООО «Торгсервис 59» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, и постановил на 30 суток приостановить деятельность магазина.

Аналогичные нарушения были выявлены ещё в одном магазине торговой сети, в Кунгуре (ул. Просвещения, 1б, стр. 1). Согласно постановлению суда, данная торговая точка закрыта на 90 суток.

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