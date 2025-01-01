Резервный фонд Пермского края увеличат на 9 млрд рублей Дополнительные средства из бюджета региона направят также на реализацию социально значимых объектов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На встрече с членами фракции партии «Единая Россия» в Заксобрании региона губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил ряд поправок в бюджет Прикамья на ближайшую трёхлетку.

В частности, значительный объём средств предложено направить на обеспечение комплекса мер поддержки участников СВО, их семей и добровольцев — резервный фонд увеличится на 9 млрд руб. Также на 9,5% будут проиндексированы социальные выплаты и пособия льготным категориям жителей и фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений.

В сферу здравоохранения планируется дополнительно направить 3,7 млрд руб., из них 2,7 млрд руб. — в текущем году. В своём telegram-канале Дмитрий Махонин сообщил, что 540 млн руб. выделят на трудоустройство ещё 350 врачей и фельдшеров по программе «Медицинские кадры Прикамья». 784 млн руб. предусмотрено на комплексные ремонты девяти медучреждений в регионе, текущий ремонт 20 больниц и поликлиник и благоустройство четырёх медучреждений. На закупку 82 автомобилей для скорой медицинской помощи, реанимобиля для санавиации и нового медоборудования будет направлено 664 млн руб.

«Несколько лет ведём работу по раннему выявлению и лечению онкозаболеваний. В этом году дополнительно направим более 900 млн руб. на эти цели — увеличим на 1600 человек число пациентов, которые пройдут таргетную терапию», — сообщил глава региона.

В сферу образования в рамках соглашения с Минобрнауки РФ о софинансировании капитального ремонта общежитий, учебных корпусов, лабораторий и спортзалов в вузах Пермского края дополнительно будет направлено свыше 1,57 млрд руб.

Также из бюджета Пермского края на ближайшие три года предлагается выделить дополнительные средства на развитие дорожной и транспортной инфраструктуры. В частности, на строительство второй очереди путепровода на «средней дамбе» по ул. Революции в Перми, обустройство съезда из Кондратово на ул. Строителей, восстановление местных дорог в Куединском и Октябрьском округах, а также на содержание дорожных объектов.

Ещё 1 млрд руб. будет направлен на финансирование работ по расширению зрительного зала в Театре-Театре, ремонту внутренних помещений Пермского театра оперы и балета, обновлению механики сцены и сценического оборудования ПДНТ «Губерния», а также на дооснащение Дома благородного собрания.



Такую же сумму предложено выделить на модернизацию спорткомплекса «Пермские медведи», почти 1,9 млрд руб. дополнительно — на строительство нового комплекса «Территория спорта» в Мотовилихинском районе Перми, ещё 270 млн руб. — на капитальный ремонт УДС «Молот».

На благоустройство общественных пространств и городской среды планируется направить 2,7 млн руб. Так, в текущем году будет обновлён Сквер уральских добровольцев и начнётся строительство сквера на ул. Пушкина в Перми.

«Допсредства будут направлены на благоустройство набережной у Мотовилихинских заводов, общественных пространств в муниципалитетах, на сохранение ОКН и архитектурную подсветку зданий в Перми, Соликамске, Березниках и Кудымкаре», — пояснил Дмитрий Махонин.

Рассмотрение законопроекта в двух чтениях планируется в марте 2025 года.

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