Алёна Бронникова Власти рассказали о планах вернуть в аэропорт Перми телетрапы Их работу приостановили в 2021 году Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Министерство транспорта Пермского края сообщило о планах вернуть в пермский аэропорт Большое Савино телетрапы, которые перестали функционировать ещё в 2021 году. Приступить к установке планируется после завершения всех работ по реконструкции перрона.

«По информации Министерства транспорта Российской Федерации, завершение реконструкции инженерных сооружений аэропорта планируется в 2025 году. После чего станет возможна установка телетрапов», — отметили в пресс-службе ведомства в комментариях под одним из постов губернатора Дмитрия Махонина в соцсетях.

Ответ минтранса был подготовлен на вопрос подписчика о сроках реконструкции перрона. Работы начались ещё в 2018 году, но из-за выявленных недочётов во время исполнения контрактов заказчик расторгал с подрядчиками контракты два раза. В декабре 2024 года глава краевого ведомства Сергей Вешняков анонсировал возобновление работ.

Пять телетрапов в аэропорту Перми начали работать в январе 2021 года, и уже в марте того же года их функционирование было приостановлено. Запустить их планировалось в 2023 году, после обновления рулёжных дорожек в рамках реконструкции инженерных сооружений.

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