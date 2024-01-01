Зарина Ситдикова Прикамье получило подтверждение от минтранса РФ о возобновлении работ в аэропорту Перми Договорённости о завершении реконструкции были достигнуты с заказчиком работ Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

В пермском аэропорту Большое Савино будут возобновлены работы по реконструкции перрона. Об этом на заседании правительства Пермского края 4 декабря сообщил министр транспорта Прикамья Сергей Вешняков.

По данным главы ведомства, договорённости о продолжении строительных работ в аэропорту Перми были достигнуты во время совещания с заместителем министра транспорта РФ Валентином Ивановым и генеральным директором ФКУ «Ространсмодернизация» Евгением Туриевым. Встреча прошла в рамках форума «Транспортная неделя-2024» в Москве.

«Договорились о возобновлении работ на стратегически важном проекте — реконструкции инженерных сооружений аэропортового комплекса Большое Савино», — сказал Сергей Вешняков.

Напомним, реконструкция перрона и рулёжных дорожек в пермском аэропорту началась в 2018 году, но в 2021 году заказчик работ расторг контракт с подрядчиком из-за выявленных недочётов.

В 2022-м новый заказчик в лице ФКУ «Ространсмодернизация» провело другой конкурс. Победителем аукциона стала компания «Стройтрансгаз» (СТГ). В течение года она должна была завершить все работы в рамках первого этапа. Но с выходом на объект обнаружилось, что в основании бетонного покрытия есть дефекты. Вследствие этого возникла необходимость дополнительных инженерно-геологических изысканий. Работы снова были законсервированы, и в минувшем октябре СТГ в одностороннем порядке расторгла контракт.

Летом текущего года губернатор Пермского края заявил, что реализацию второго этапа реконструкции аэропорта удалось сдвинуть на более ранний срок за счёт федерального финансирования.

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