Зарина Ситдикова Реконструкцию пермского аэропорта выполнят раньше срока Средства на выполнение работ второго этапа направят из федерального бюджета Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Реализацию второго этапа работ по реконструкции аэропорта Большое Савино удалось сдвинуть на более ранний срок. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Планы по развитию инфраструктуры пермского аэропорта глава региона обсудил с министром транспорта России Романом Старовойтом. Губернатор пояснил, что второй этап реконструкции воздушной гавани включает в себя усиление покрытия взлётно-посадочной полосы, обновление воздушного перрона, рулёжных дорожек и инженерных сооружений. Проект вошёл в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ и получит федеральное финансирование.

Помимо этого, в ходе рабочей встречи стороны обсудили планы по строительству третьего моста через Каму. Сегодня в Перми в рамках этого проекта уже началась реконструкция кольцевой развязки на площади Гайдара.

Губернатор также доложил о развитии общественного транспорта и обновлении автопарка. С начала текущего года в регион при поддержке минтранса РФ уже поставлены 82 автобуса и восемь трамваев.

Стороны также договорились о том, что в этом году госкомпания «Автодор» восстановит в Пермском крае 30 км дорожного полотна на федеральной трассе М-12.

Напомним, в 2022 году аэропорту Большое Савино началась реконструкция перрона и рулёжных дорожек, которая должна была завершиться через год. Однако во время проведения работ возникла необходимость в проведении дополнительных инженерно-геологические изысканий, поскольку обнаружились дефекты в основании бетонного покрытия.

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