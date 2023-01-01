Екатерина Артёмова Пермский аэропорт не нашёл подрядчика для обследования грунта в зоне перрона На участие в закупке никто не заявился Поделиться Твитнуть

перрон пермского аэродрома

Константин Долгановский

АО «Международный аэропорт «Пермь» подвело итоги закупки на выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям грунтов для реконструкции инженерных сооружений Большого Савино. Как следует из протокола рассмотрения заявок, на участие в закупке никто не заявился, в связи с чем она признана несостоявшейся.

Закупка была объявлена 19 октября. Начальная цена контракта составляла 850 тыс. руб. Согласно техзаданию, победителю было необходимо пробурить несколько скважин на территории аэродрома Большого Савино, взять образцы грунтов и исследовать их в лаборатории, чтобы определить их состав, химические свойства, коэффициент теплопроводности и другие характеристики. Также требовалось провести поверочный расчёт по деформациям с учётом пучения грунтов.

Напомним, сейчас в пермском аэропорту идёт реконструкция перрона и рулёжных дорожек. Работы выполняет столичное АО «Стройтрансгаз» (СТГ). Контракт с компанией был заключён в сентябре 2022 года. Изначально его цена составила 1 млрд руб., позже был произведён перерасчёт стоимости работ, и цена контракта была уменьшена до 820,7 млн руб. Согласно графику, реконструкцию нужно было завершить до 30 сентября текущего года.

В октябре пермские СМИ обратили внимание, что работы до сих пор не выполнены. В СТГ отставание от графика тогда объяснили тем, что после демонтажа существующего верхнего слоя цементобетонного покрытия перрона в нижнем слое основания бетона были выявлены дефекты. В компании сообщали, что проведут собственные обследования грунтов оснований для установления причин деформации покрытий.

Недавно СТГ завершил свои инженерно-геологические изыскания на месте работ. Их результат показал, что требуется корректировка проектной документации.

























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