В Перми подрядчик отказался реконструировать перрон аэропорта Для ремонта нужно изменение проектных решений Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Компания «Стройтрансгаз» (СТГ) в одностороннем порядке решила расторгнуть контракт на реконструкцию перрона международного аэропорта Пермь в Большом Савино. Информация появилась на сайте госзакупок. Первым на это обратило внимание издание 59.ru.

В документе о расторжении госконтракта указано: в ходе реконструкции было обнаружено несоответствие почвы под перроном аэропорта тем характеристикам, которые изначально брались при расчетах техдокументации. И если не изменить проектные решения, то продолжать работы по реконструкции невозможно и бессмысленно.

Напомним, реконструкция перрона и рулёжных дорожек в пермскому аэропорту началась еще в 2018 году, а в 2022-м продолжилась и должна была завершиться через год. Однако во время работ обнаружились дефекты в основании бетонного покрытия, вследствие чего возникла необходимость дополнительных инженерно-геологических изысканий. При этом 11 июля стало известно, что реализацию второго этапа реконструкции удалось сдвинуть на более ранний срок. Средства направят из федерального бюджета.

Отметим, в июле этого года был также вновь объявлен конкурс по поиску подрядчика для работ по расширению парковочного пространства на привокзальной площади комплекса в аэропорту Большого Савино. Начальная стоимость контракта осталась прежней — 16,9 млн руб. Прежние торги были отменены 13 июня. Заказчик внёс правки в конкурсную документацию, в том числе в локально-сметный расчёт.

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