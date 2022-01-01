Максим Артамонов
Во время реконструкции пермского аэропорта будут отремонтированы рулёжные дорожки и взлётная полоса
Чиновники обещают завершить работы к августу следующего года
В ходе реконструкции аэропорта Большое Савино краевые власти обещают отремонтировать рулёжные дорожки и взлётную полосу. Реконструкция будет проходить в два этапа, первый из них планируется закончить к августу — в это время начнутся основные события по празднованию 30-летия Перми. О планах властей рассказал министр транспорта Сергей Вешняков во время прямого эфира ВКонтакте.
Чиновник пояснил, что на первом этапе, в соответствии с госконтрактом, подрядчик должен до сентября 2023 года закончить работы по реконструкции рулёжных дорожек, которые позволят самолётам подъезжать непосредственно к телетрапам.
«Самое главное — мы ставили задачу, чтобы работа была выполнена к августу 2023 года, потому что основные события празднования 300-летия Перми будут происходить в августе. Поэтому мы настоятельно рекомендовали подрядчику услышать нас и закончить работы в августе. Всё для этого есть — государственный контракт и финансирование, которое он получил», — пояснил министр.
Второй этап реконструкции, по словам Вешнякова, связан со взлётной полосой. При этом «никакой речи о модернизации самого аэровокзального комплекса не идёт».
«Документация по планировке территории находится на согласовании в Минобороны, потому что здесь не только пассажирские суда летают, но и находится военная часть. Поэтому как только пройдёт процедура согласования планировки территории, будут дальше выполняться проектно-изыскательские работы», — добавил чиновник.
Напомним, в конце ноября стало известно, что в Большом Савино будет увеличена площадь и пассажиропоток. Для этого планируется разработать и утвердить новую концепцию аэровокзального комплекса.
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