Максим Артамонов Во время реконструкции пермского аэропорта будут отремонтированы рулёжные дорожки и взлётная полоса Чиновники обещают завершить работы к августу следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе реконструкции аэропорта Большое Савино краевые власти обещают отремонтировать рулёжные дорожки и взлётную полосу. Реконструкция будет проходить в два этапа, первый из них планируется закончить к августу — в это время начнутся основные события по празднованию 30-летия Перми. О планах властей рассказал министр транспорта Сергей Вешняков во время прямого эфира ВКонтакте.

Чиновник пояснил, что на первом этапе, в соответствии с госконтрактом, подрядчик должен до сентября 2023 года закончить работы по реконструкции рулёжных дорожек, которые позволят самолётам подъезжать непосредственно к телетрапам.

«Самое главное — мы ставили задачу, чтобы работа была выполнена к августу 2023 года, потому что основные события празднования 300-летия Перми будут происходить в августе. Поэтому мы настоятельно рекомендовали подрядчику услышать нас и закончить работы в августе. Всё для этого есть — государственный контракт и финансирование, которое он получил», — пояснил министр.

Второй этап реконструкции, по словам Вешнякова, связан со взлётной полосой. При этом «никакой речи о модернизации самого аэровокзального комплекса не идёт».

«Документация по планировке территории находится на согласовании в Минобороны, потому что здесь не только пассажирские суда летают, но и находится военная часть. Поэтому как только пройдёт процедура согласования планировки территории, будут дальше выполняться проектно-изыскательские работы», — добавил чиновник.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в Большом Савино будет увеличена площадь и пассажиропоток. Для этого планируется разработать и утвердить новую концепцию аэровокзального комплекса.

Новый терминал аэропорта был открыт в 2017 году. На сегодня общая площадь аэровокзала составляет 31 тыс. кв. м. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток до 3 млн чел. в год. По итогам 2021 года было обслужено более 1,9 млн пассажиров.

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