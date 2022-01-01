Максим Артамонов В Перми будет разработана новая концепция терминала аэропорта Большое Савино Планируется увеличить площадь аэровокзала и пассажиропоток Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пермском аэропорте будет увеличена площадь и пассажиропоток. Для этого планируется разработать и утвердить новую концепцию аэровокзального комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Планируется, что концепция будет включать расширение площади аэровокзального терминала, дальнейший среднесрочный план по увеличению пассажиропотока, а также открытие новых направлений полётов.

За основу концепции будут взяты технологические особенности обслуживания пассажиров. В частности, специалисты рассчитают, как эффективно организовать работу служб аэропорта в соответствии с прогнозируемым ростом годового пассажиропотока и пропускной способности терминала.

Эту концепцию развития аэропорта Перми планируется утвердить в 2023 году.

Новый терминал аэропорта Большое Савино был открыт в 2017 году. На сегодняшний день общая площадь аэровокзала составляет 31 тыс. кв.м. Аэропорт рассчитан на пассажиропоток до 3 млн человек в год. По итогам 2021 года, было обслужено более 1,9 млн пассажиров.

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