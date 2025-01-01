Цены на услуги в Прикамье в январе выросли в среднем на 1,3% Проезд в пригородных поездах подорожал на 10,4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2025 года стоимость услуг в Пермском крае возросла в среднем на 1,3%, сообщает Пермьстат.

Наиболее заметно подорожали правовые услуги, увеличившись в цене от 9,5% до 27%. В 1,4 раза возросли расценки на повторное получение гербового документа. С начала нового года также поднимались цены на детские сады и ясли — на 4,6%.

Проезд в пригородных поездах подорожал на 10,4%, а в поездах дальнего следования — на 3,9%. Цены на услуги междугородней связи увеличились на 8%, на зарубежный туризм — на 7,5%, банковские услуги — на 6%, санаторно-оздоровительные услуги — на 2,5%, физкультуру и спорт — на 2,1%, медицинские услуги — на 1,7%.

Непродовольственные товары в текущем месяце подорожали в среднем на 0,6%.

Например, стоимость мебели возросла на 1,4%, телерадиооборудования — на 1,2%, а персональных компьютеров — на 1,4%. Моторное топливо подорожало примерно на 1%.

Ранее «Новый компаньон» писал, что продовольственные товары за январь подорожали в Прикамье в среднем на 1,4%.

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