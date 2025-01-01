Продовольственные товары в Прикамье за месяц подорожали на 1,4% В январе ощутимо выросли цены на овощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка Пермского края увеличилась за январь 2025 года на 1,4%. Заметное влияние на динамику оказало удорожание плодоовощной продукции и алкогольных напитков. Сообщает Пермьстат.

Цены на фрукты и цитрусовые возросли в диапазоне от 0,4% до 12,3%. Однако отмечены исключения: стоимость бананов, замороженных ягод и апельсинов снизилась на 1,7-5,8%.

Пермьстат

Также наблюдается увеличение цен на рыбу: охлаждённая и мороженая лососевых видов подорожала на 5,0%, неразделанная мороженая рыба — на 4,1%, а консервы в томатном соусе — на 3,3%. Рост цен коснулся и мяса: индейка стала дороже на 3,7%, говядина на 2,8%, а куриные окорочка на 2,7%. Кроме того, увеличились цены на шоколад (на 5,7%), маргарин (на 4,9%), сливки (на 3,8%), черный чай (на 3,3%) и растворимый кофе (на 2,4%). Пряники подорожали на 2,2%.

На 1,2-7,2% снизились цены на сырки творожные, сливочное масло, злаковые хлопья, сухие смеси для детского питания и овощные консервы.

В январе ощутимо выросли цены практически на весь наблюдаемый ассортимент овощной продукции.

Пермьстат

В сфере общественного питания увеличение цен за месяц составило 1,5%.

В целом, в январе 2025 года индекс потребительских цен в Пермском крае составил 101,1%.

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