В регионы России из Прикамья вывезли 39,9 тысячи кубометров леса Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С начала 2025 года из Пермского края было экспортировано 39,9 тыс. кубометров лесопродукции в различные регионы России, что на 50% больше, чем за тот же период в прошлом году (26,4 тыс. куб./м). Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Например, 12 февраля специалисты ведомства осуществили карантинный фитосанитарный контроль 1,32 тыс. кубометров лесопродукции, предназначенной для отправки в Астрахань. Результаты показали, что продукция соответствует всем фитосанитарным требованиям. В ходе анализов не были выявлены карантинные вредные организмы.

Ранее в ведомстве сообщали, что с 1 января по 7 февраля 2025 года из Прикамья в Туркменистан было отправлено 839 кубометров лесопродукции, что в 2,25 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда экспорт составлял 373 кубометра). Также было выдано 15 фитосанитарных сертификатов.

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