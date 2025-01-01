Экспорт леса из Пермского края в Туркменистан вырос в 2,2 раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 7 февраля 2025 года из Прикамья в Туркменистан было отправлено 839 кубометров лесопродукции, что в 2,25 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (тогда экспорт составлял 373 кубометра). Также было выдано 15 фитосанитарных сертификатов. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Так, 30 января сотрудники ведомства провели карантинный фитосанитарный контроль 136 кубометров лесопродукции, предназначенной для отправки из Прикамья в среднеазиатскую страну.

Вся продукция прошла лабораторную проверку в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР», результаты подтвердили отсутствие карантинных вредителей. Лесопродукция соответствовала фитосанитарным требованиям страны-импортера. По итогам осмотра и на основе заключений о фитосанитарной безопасности производителю были выданы фитосанитарные сертификаты.

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