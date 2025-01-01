В минстрое Прикамья не согласились с претензиями следкома По данным чиновников, средства на расселение аварийного жилья в 2024 году освоены полностью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе минстроя Пермского края прокомментировали «Новому компаньону» сообщение Следственного управления СК России по Пермскому краю о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ведомства по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

В следкоме утром 18 февраля заявили, что в 2024 году сотрудники министерства, а также подведомственных ему организаций и местных органов власти не смогли в полном объёме использовать выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов средства, предназначенные для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы.

В минстрое отметили, что по данным, имеющимся у них, СК России по Пермскому краю пока проводит доследственную проверку.

«Следственному комитету была предоставлена информация о том, что общий объём денежных средств, направленных из бюджета на расселение аварийного жилья, в плановом периоде 2024 года был освоен полностью, за исключением образовавшейся экономии, а также средств, изначально запланированных к реализации в 2025 году. В Пермском крае полностью выполнен запланированный объём — расселено более 73 тыс. кв. метров аварийного жилья, в безопасные условия переехали 5 тыс. человек. С 2019 года нарастающим итогом по всем программам расселено почти 800 тыс. кв. метров, аварийное жилье покинули 51 тыс. человек. В рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будут расселяться жилые помещения, признанные таковыми после 1 января 2017 года», — говорится в комментарии министерства.

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