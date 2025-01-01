Следователями возбуждено дело о халатности сотрудников минстроя Пермского края Претензии СКР касаются темпов расселения аварийного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. В халатности обвиняются должностные лица министерства строительства Пермского края и муниципальных образований.

Установлено, что в 2024 году сотрудники минстроя, а также подведомственных ему организаций и местных органов власти не смогли в полном объёме использовать выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов средства, предназначенные для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы.

«До настоящего времени жильцы аварийных многоквартирных домов не расселены и проживают в небезопасных для жизни и здоровья условиях, что является существенным нарушением их прав и законных интересов», — говорится в сообщении следкома.

Расследование дела взято на особый контроль главой регионального следственного управления Денисом Головкиным.

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