Следователями возбуждено дело о халатности сотрудников минстроя Пермского края
Претензии СКР касаются темпов расселения аварийного жилья
В Перми следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ. В халатности обвиняются должностные лица министерства строительства Пермского края и муниципальных образований.
Установлено, что в 2024 году сотрудники минстроя, а также подведомственных ему организаций и местных органов власти не смогли в полном объёме использовать выделенные из бюджета Пермского края и муниципальных бюджетов средства, предназначенные для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в рамках региональной адресной программы.
Расследование дела взято на особый контроль главой регионального следственного управления Денисом Головкиным.
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