Отец возившей в чемодане тело сына пермячки объяснил причину убийства Поделиться Твитнуть

Отец Ирины Шатовой, жительницы Перми, которая сегодня, 18 февраля, предстала перед краевым судом по обвинению в убийстве своего 9-летнего сына, рассказал, что стало причиной преступления. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В разговоре с журналистами мужчина признался, что «кое-как оправился» после трагедии, потеряв за последний месяц около восьми килограммов.

Говоря о причинах поступка дочери, он отметил: «Она же планировала и себя убить, и ребёнка. Не хотела оставлять нам. Почему? Потому что ребёнок тяжёлый. Он бы с нами не смог. И она из-за этого не хотела его оставить».

Он добавил, что ребёнок был сильно привязан к матери. Также мужчина рассказал, что продолжает общаться с дочерью, несмотря на всё произошедшее. «Что теперь, отказаться от неё что ли? Вы что смеётесь?» — заявил он.

Напомним, 35-летняя Ирина Шатова была задержана летом 2024 года за убийство своего сына. По версии следствия, она задушила мальчика, нанесла ему 36 ножевых ранений, положила тело в чемодан и оставила чемодан на свалке. Ранее Шатова поясняла, что решила покончить с собой и ребёнком из-за финансовых долгов. Но реализовать задуманное смогла только наполовину. Экспертиза признала её вменяемой.

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