Алёна Бронникова Мэрия Перми оценила зимнее содержание дорог в центре как удовлетворительное Всего за сезон было вывезено около 700 тысяч кубометров снега Поделиться Твитнуть

На заседании комитета краевого заксобрания по развитию инфраструктуры замглавы администрации Перми Дмитрий Галиханов представил доклад о текущем содержании автомобильных дорог в городе. В целом результаты работы подрядчиков он оценил как удовлетворительные.

В докладе он отметил, что с июля 2024 года начали действовать новые трёхлетние муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети в Перми. Из 18 млн кв. м 2 млн в центрально-планировочном районе содержит «Дорожно-эксплуатационная служба» (ДЭС). В рамках контрактов к зимнему сезону было подготовлено 345 единиц спецтехники, из них 86 — средства малой механизации, а в период снегопадов привлекаются и самосвалы. Ежедневно на смену выходят около 230 машин и 150-170 рабочих.

На 15 февраля уровень снежного покрова составил 58 см. В течение суток из города вывозится 12-16 тыс. куб. м снега. По словам Галиханова, за текущий период с дорог было вывезено порядка 700 тыс. куб. м снега, с 10 муниципальных перехватывающих парковок — около 9 тыс. куб. м. За некачественную уборку в период обильных снегопадов подрядным организациям были выписаны штрафы на общую сумму 6,6 млн руб.

Депутаты обратили внимание на поступающие от жителей жалобы по поводу уборки дорог и попросили Галиханова оценить эффективность содержания улично-дорожной сети. Отдельно они поинтересовались уборкой улиц в центре.

«ДЭС — это такой же подрядчик, как и наши подрядчики, работающий удовлетворительно. Есть нормативные сроки после окончания снегопада, есть определённое время, через которое подрядчик должен провести очистку проезжей части и заездных карманов, складировать снег и в течение трёх-четырёх дней потом производить его вывоз. Вся работа производилась планово, мы всю эту технику видим по навигации, ведётся отчётность, еженедельно у нас проводятся штабы с присутствием ГИБДД, прокуратуры, подрядчиков. Я считаю, работа удовлетворительная», — сообщил чиновник.

Он напомнил, что с дорог первой категории снег, по нормативам, вывозится в течение трёх суток после окончания снегопадов, с дорог второй категории — в течение 10 дней, третьей — в течение 15 дней, из частного сектора вывоз производится по заявкам. В этом году, по его словам, объём вывезенного снега из частного сектора удвоился.

Также он выразил согласие с прозвучавшим от депутатов мнением, что увеличение финансирования на содержание дорог необходимо, но пока работа ведётся в рамках заключённых контрактов, бюджет уже сформирован. К следующим контрактам планируется проработать новую методику по очистке улично-дорожной сети.

Вице-премьер краевого правительства Андрей Алякринский отметил, что при усилении осадков в городе увеличивается выход техники. Основной объём работ проводится ночью, чтобы не создавать пробки. Однако уборку затрудняют оставленные автомобили местных жителей. Кроме того, уже в конце января в центре многие тротуары были очищены полностью до асфальта и плитки при норме снежного покрова в 4 см. Недостатка техники и кадров у ДЭС в этом сезоне нет. Набор людей ведётся постоянно, текучесть составляет 8-10%, что является стандартным для любой компании.

«Мы с вами можем поставить задачу — ловить каждую снежинку. Вопрос — сколько это стоит Мы можем тратить миллиарды на это, при этом не ремонтировать больницы и школы. После завершения контрактов мы выйдем с предложением об увеличении финансирования по содержанию», — поделился мнением председатель комитета Павел Черепанов по итогам обсуждения.

Напомним, в конце января в пермской Госавтоинспекции сообщили, что с начала зимы на территории краевой столицы из-за недостатков содержания дорог было зарегистрировано 12 ДТП, в авариях погиб один человек и 13 получили ранения. После жалоб жителей к проверке подключилась прокуратура.

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