Из-за некачественной уборки снега на дорогах Перми один человек погиб и 13 получили травмы Всего с начала зимы по этой причине случилось 12 ДТП Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

По данным отделения дорожного надзора отдела Госавтоинспекции Управления МВД России по Перми, с начала зимы на территории краевой столицы зарегистрировано 12 ДТП, которые произошли из-за недостатков содержания дорог. В авариях погиб один человек и 13 получили ранения.

После проверки работы коммунальных служб по уборке улично-дорожной сети с декабря прошлого года подрядным организациям было направлено 28 писем для организации работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети и объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушений. Полиция и прокуратура провели 14 совместных обследований дорог.

По итогам проверок правоохранители вынесли 84 определения о возбуждении дела об административном правонарушении. Нарушителям грозят серьёзные штрафы.

В ведомстве напомнили, что от чистоты дорог зависит не только логистика города, но и жизнь и здоровье его жителей.

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